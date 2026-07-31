Lama tagliaerba

Un risultato di taglio pulito con il minimo sforzo: questo è garantito dalla lama in acciaio con una larghezza di taglio di 41 centimetri per il tosaerba a batteria LMO 5-18 Dual.

La batteria è carica, il tempo gioca a tuo favore, è ora di andare in giardino. Grazie alla lama in acciaio affilata, il tosaerba a doppia batteria LMO 5-18 assicura un taglio potente e pulito, senza lame d'erba frastagliate. La lama cattura l'erba su una larghezza di taglio di 41 centimetri, lasciando un prato splendidamente tagliato. La sostituzione della lama richiede solo poche semplici operazioni, lasciando più tempo per godersi i semplici piaceri del giardinaggio.

Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza di taglio (cm) 41
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 410 x 93 x 19
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Prato