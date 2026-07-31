La batteria è carica, il tempo gioca a tuo favore, è ora di andare in giardino. Grazie alla lama in acciaio affilata, il tosaerba a doppia batteria LMO 5-18 assicura un taglio potente e pulito, senza lame d'erba frastagliate. La lama cattura l'erba su una larghezza di taglio di 41 centimetri, lasciando un prato splendidamente tagliato. La sostituzione della lama richiede solo poche semplici operazioni, lasciando più tempo per godersi i semplici piaceri del giardinaggio.