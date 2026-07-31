Lame lavavetri

Per la sostituzione delle lame del tergipavimento (170 mm) dell'aspirapolvere per finestre a batteria WV 6. Per un risultato di pulizia senza aloni.

Le lame del tergipavimento (170 mm) dell'aspirapolvere per finestre a batteria WV 6 possono essere sostituite rapidamente e facilmente e garantiscono sempre una pulizia senza striature su tutte le superfici lisce, senza acqua gocciolante.

Caratteristiche e vantaggi
Sostituzione rapida della lama del tergipavimento.
  • Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza acqua gocciolante.
Labbra tergivetro Xtra!Flex®
  • Le labbra tergivetro in silicone Xtra!Flex® con tecnologia innovativa rendono la pulizia ancora più flessibile, ideale per l'utilizzo fino al pavimento e ai bordi.
  • Il lungo labbro in silicone consente la rimozione in una volta sola, rendendo l'aspirapolvere a batteria alimentato a batteria ancora più flessibile.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore Giallo
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 170 x 30 x 24
Aree di applicazione
  • Finestre a reticolo
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Condensazione
  • Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone