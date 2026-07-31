Lame lavavetri
Per la sostituzione delle lame del tergipavimento (170 mm) dell'aspirapolvere per finestre a batteria WV 6. Per un risultato di pulizia senza aloni.
Le lame del tergipavimento (170 mm) dell'aspirapolvere per finestre a batteria WV 6 possono essere sostituite rapidamente e facilmente e garantiscono sempre una pulizia senza striature su tutte le superfici lisce, senza acqua gocciolante.
Caratteristiche e vantaggi
Sostituzione rapida della lama del tergipavimento.
- Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza acqua gocciolante.
Labbra tergivetro Xtra!Flex®
- Le labbra tergivetro in silicone Xtra!Flex® con tecnologia innovativa rendono la pulizia ancora più flessibile, ideale per l'utilizzo fino al pavimento e ai bordi.
- Il lungo labbro in silicone consente la rimozione in una volta sola, rendendo l'aspirapolvere a batteria alimentato a batteria ancora più flessibile.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|Giallo
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|170 x 30 x 24
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Condensazione
- Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone