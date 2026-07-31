Lame per sega
Affilate e precise: le lame della sega sono adatte per segare il legno con la sega per rami a batteria PGS 4-18 e garantiscono risultati di taglio perfetti.
L'alta qualità delle lame ti consente di tagliare i rami con precisione con poco sforzo. Grazie al sistema di sostituzione senza attrezzi, anche le lame della sega possono essere sostituite in modo rapido e semplice.
Caratteristiche e vantaggi
Lama per sega premium prodotta in Germania
Cambio lama senza utensili
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|152 x 2 x 20
Aree di applicazione
- Rami