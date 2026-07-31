Lame per sega

Affilate e precise: le lame della sega sono adatte per segare il legno con la sega per rami a batteria PGS 4-18 e garantiscono risultati di taglio perfetti.

L'alta qualità delle lame ti consente di tagliare i rami con precisione con poco sforzo. Grazie al sistema di sostituzione senza attrezzi, anche le lame della sega possono essere sostituite in modo rapido e semplice.

Caratteristiche e vantaggi
Lama per sega premium prodotta in Germania
Cambio lama senza utensili
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (L × P × A) (mm) 152 x 2 x 20
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Rami