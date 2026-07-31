Lame per tagliabordi (Kit base)
La lama del tagliabordi rimuove muschio e crescita indesiderata anche in punti difficili da raggiungere. Compatibile con tutti i tagliabordi a batteria Kärcher da 18 V e 36 V.
Con queste potenti lame per tagliabordi, muschio, crescita incontrollata ed erbacce sono un ricordo del passato, anche in luoghi di difficile accesso che non possono essere raggiunti con un tagliaerba. Lo Starter Kit contiene un supporto per lame con 10 lame per tagliabordi che possono essere sostituite facilmente e senza attrezzi. Possono essere utilizzate in tutti i tagliabordi a batteria da 18 V e 36 V di Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Risultato del taglio
- Taglio particolarmente efficace e risultato di taglio netto grazie alla robusta lama del decespugliatore.
Cambio della lama del tagliabordi senza attrezzi
- La lama del tagliabordi si può sostituire in pochi semplici passaggi, senza bisogno di attrezzi.
Kit di avviamento pratico 2 in 1
- Il porta-lame con 10 lame per rifinitore incluse nella confezione ti permette di lavorare per lunghi periodi.
Accessori perfettamente abbinati
- Compatibile con tutti i tagliaerba a batteria da 18 V e 36 V di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di lame
|2
|Larghezza di taglio (cm)
|23
|Colore
|grigio
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|118 x 118 x 35
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato