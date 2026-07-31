Con queste potenti lame per tagliabordi, muschio, crescita incontrollata ed erbacce sono un ricordo del passato, anche in luoghi di difficile accesso che non possono essere raggiunti con un tagliaerba. Lo Starter Kit contiene un supporto per lame con 10 lame per tagliabordi che possono essere sostituite facilmente e senza attrezzi. Possono essere utilizzate in tutti i tagliabordi a batteria da 18 V e 36 V di Kärcher.