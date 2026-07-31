Lancia doppia, 960 mm

Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 310
Lunghezza (mm) 960
Temperatura (°C) max. 150
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,8
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