Lancia doppia, 960 mm
Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).
Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione massima di lavoro (bar)
|310
|Lunghezza (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|max. 150
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,8
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