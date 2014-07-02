Lancia doppia, 960 mm

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 310
Lunghezza (mm) 960
Temperatura (°C) max. 150
Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,6