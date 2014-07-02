Lancia doppia, 960 mm
Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).
Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione massima di lavoro (bar)
|310
|Lunghezza (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|max. 150
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,6