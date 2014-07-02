Lancia flessibile, 1050 mm
Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.
Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie, tetti di automobili, sottoscocca o passaruota.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione massima di lavoro (bar)
|210
|Lunghezza (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 150
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,4