Lancia flessibile, 1050 mm

Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.

Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie, tetti di automobili, sottoscocca o passaruota.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 210
Lunghezza (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 150
Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,4