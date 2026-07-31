La lancia MJ 180 Multi Jet 4-in-1 offre quattro diversi tipi di getto in un'unica lancia: il getto per detergente, il getto piatto ad alta pressione, l'ugello rotante e il getto piatto ampio a pressione ridotta. Il getto desiderato si seleziona semplicemente ruotando la lancia, eliminando la necessità di lunghe e faticose sostituzioni degli accessori. Allo stesso tempo, la Multi Jet convince anche per la sua maneggevolezza, grazie a un peso inferiore del 25% rispetto al modello precedente Kärcher, la MJ 3-in-1. Compatibile con le idropulitrici Kärcher Home & Garden delle classi K 6 e K 7. Un vero tuttofare per la casa, il giardino e l'auto.