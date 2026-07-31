Lancia MJ 180 Multi Jet 4-in-1
MJ 180 Multi Jet 4-in-1 con 4 tipi di getto per idropulitrici K 6 e K 7: dotata di ugello rotante, getto piatto ad alta pressione, getto per detergente e getto piatto ampio.
La lancia MJ 180 Multi Jet 4-in-1 offre quattro diversi tipi di getto in un'unica lancia: il getto per detergente, il getto piatto ad alta pressione, l'ugello rotante e il getto piatto ampio a pressione ridotta. Il getto desiderato si seleziona semplicemente ruotando la lancia, eliminando la necessità di lunghe e faticose sostituzioni degli accessori. Allo stesso tempo, la Multi Jet convince anche per la sua maneggevolezza, grazie a un peso inferiore del 25% rispetto al modello precedente Kärcher, la MJ 3-in-1. Compatibile con le idropulitrici Kärcher Home & Garden delle classi K 6 e K 7. Un vero tuttofare per la casa, il giardino e l'auto.
Caratteristiche e vantaggi
Selezionare il getto desiderato ruotando la lancia
- Niente più perdite di tempo per cambiare la lancia
Quattro tipi di getto in un'unica lancia
- Ugello rotante, getto piatto ad alta pressione, getto per detergente e getto piatto ampio: per un lavoro all'insegna della flessibilità.
Con ausilio di montaggio sulla lancia
- Per una corretta installazione e applicazione
Riduzione del peso del 25%¹⁾
- Maggiore comfort e semplicità d'uso.
Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher delle classi K 6 e K 7
- Perfetto per potenziare la tua idropulitrice
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|450 x 59 x 59
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
¹⁾ Rispetto al peso del precedente Kärcher MJ 3-in-1 multijet.
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Muri del giardino e in pietra
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Recinzioni
- Piccole facciate di case
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Aree intorno alla casa e al giardino