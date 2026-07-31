Lancia regolazione pressione imballato P
La nostra lancia spray PowerControl con ugello di dimensioni 042 rende possibili le prestazioni di pulizia appropriate per ogni operazione di pulizia. Regolazione della pressione infinitamente variabile e precisa direttamente a portata di mano.
Per quanto necessario, il meno possibile: con la regolazione della pressione infinitamente variabile della nostra lancia a spruzzo PowerControl 042, ora puoi adattare in modo ottimale le prestazioni di pulizia al rispettivo compito di pulizia senza interrompere il lavoro. Posizionati ergonomicamente a portata di mano, gli adattamenti sono molto facili da realizzare. Per un'ulteriore ottimizzazione, il profilo brevettato dell'ugello di potenza Kärcher aumenta le prestazioni di pulizia di circa il 40%. Una speciale modalità a bassa pressione rende possibile l'applicazione mirata di detergenti e l'angolo di lavoro può essere facilmente regolato dall'innovativa regolazione del livello di spruzzo.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1