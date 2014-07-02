Lancia spray, 1550 mm, Rotante

Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.

Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 300
Lunghezza (mm) 1550
Temperatura (°C) max. 155
Attacco filettato M22 x 1,5
Maniglia Rotante
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,4