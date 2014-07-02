Lancia spray adatta al settore alimentare, 1050 mm, Rotante
Lancia ruotabile per uso alimentare grigia da 1050 mm per uso nell'industria alimentare. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono idonee per alimenti.
Lancia ruotabile per uso alimentare grigia da 1050 mm per uso nell'industria alimentare. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono idonee per alimenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione massima di lavoro (bar)
|300
|Lunghezza (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Maniglia
|Rotante
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1