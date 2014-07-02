Lancia spray adatta al settore alimentare, 1050 mm, Rotante

Lancia ruotabile per uso alimentare grigia da 1050 mm per uso nell'industria alimentare. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono idonee per alimenti.

Lancia ruotabile per uso alimentare grigia da 1050 mm per uso nell'industria alimentare. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono idonee per alimenti.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 300
Lunghezza (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 155
Attacco filettato M22 x 1,5
Maniglia Rotante
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1