Lancia TR 1050mm with package, 1050 mm
Lancia rotante Classic con vaschette con impugnatura ergonomica in un design robusto e di alta qualità in acciaio inossidabile. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I