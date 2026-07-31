Lancia TR 1050mm with package, 1050 mm

Lancia rotante Classic con vaschette con impugnatura ergonomica in un design robusto e di alta qualità in acciaio inossidabile. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 155
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo