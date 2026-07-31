La lancia VP 180 Vario Power Jet con regolazione della pressione variabile, impostabile semplicemente ruotando la lancia stessa, garantisce la pressione ideale per ogni applicazione: da una pulizia delicata a una più energica. È perfetta per pulire in modo pratico ed efficiente piccole aree intorno alla casa e in giardino, come ad esempio muri, vialetti, recinzioni o veicoli. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher delle serie K 6 e K 7