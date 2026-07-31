Lancia VP 180 vario power
La lancia VP 180 Vario Power per idropulitrici classi K 6 e K 7. Regolabile in modo continuo dal getto a bassa pressione a quello ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia stessa
La lancia VP 180 Vario Power Jet con regolazione della pressione variabile, impostabile semplicemente ruotando la lancia stessa, garantisce la pressione ideale per ogni applicazione: da una pulizia delicata a una più energica. È perfetta per pulire in modo pratico ed efficiente piccole aree intorno alla casa e in giardino, come ad esempio muri, vialetti, recinzioni o veicoli. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher delle serie K 6 e K 7
Caratteristiche e vantaggi
Regolazione continua della pressione tramite semplice rotazione
- Facilità d'uso
Dal getto ad alta pressione a quello a bassa pressione
- Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Risparmio di tempo
- Non è necessario cambiare la lancia.
Applicazione del detergente senza lancia, direttamente tramite la pistola
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher delle classi K 6 e K 7
- Ideale per potenziare la tua idropulitrice
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|449 x 43 x 43
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Piccole facciate di case
- Muri del giardino e in pietra
- Viottoli intorno alla casa
- Recinzioni
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Aree intorno alla casa e al giardino