Lawn pegs
Accessori per rasaerba robot Kärcher: picchetti per il fissaggio del cavo perimetrale sul prato. Cresci rapidamente nel prato e mantieni il cavo perimetrale al suo posto.
Il cavo perimetrale del robot rasaerba può essere fissato saldamente al prato utilizzando i picchetti. I ganci guida sono garantiti per rimanere in posizione, anche quando si ritrae il cavo o si installa un cavo di riserva. Dopo solo poche settimane, i picchetti diventano invisibili e crescono nel prato.
Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio affidabile del filo di limite
- Dopo alcune settimane, cresce invisibilmente nel prato.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|90
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|103 x 24 x 13
Aree di applicazione
- Prato