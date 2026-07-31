Lawn pegs

Accessori per rasaerba robot Kärcher: picchetti per il fissaggio del cavo perimetrale sul prato. Cresci rapidamente nel prato e mantieni il cavo perimetrale al suo posto.

Il cavo perimetrale del robot rasaerba può essere fissato saldamente al prato utilizzando i picchetti. I ganci guida sono garantiti per rimanere in posizione, anche quando si ritrae il cavo o si installa un cavo di riserva. Dopo solo poche settimane, i picchetti diventano invisibili e crescono nel prato.

Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio affidabile del filo di limite
  • Dopo alcune settimane, cresce invisibilmente nel prato.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 90
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 103 x 24 x 13
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Prato