Manicotti di collegamento

Kärcher Raccordo a Y

Raccordo a Y

Scopri di più
Kärcher Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Scopri di più
Kärcher Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Scopri di più
Kärcher Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo elettroutensile, avvitabile

Scopri di più
Kärcher Adattatori (tubo -> bocchetta)

Adattatori (tubo -> bocchetta)

Scopri di più
Kärcher Riduttori (tubo -> bocchetta)

Riduttori (tubo -> bocchetta)

Scopri di più
Kärcher Giunti di dilatazione Set riduttore

Giunti di dilatazione Set riduttore

Scopri di più