MJ
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 59 x 59
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Muri del giardino e in pietra
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Recinzioni
- Piccole facciate di case
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Aree intorno alla casa e al giardino