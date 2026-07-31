Il set di lame di ricambio contiene sei lame di taglio per il taglio dell'erba affilatissimo con il rasaerba robotizzato. La durata può essere prolungata ruotando le lame di 180 ° sulla vite di fissaggio. Inoltre, le lame di ricambio sono completamente affilate e temprate su entrambi i lati, garantendo una maggiore durata. La sostituzione delle lame è molto semplice e richiede solo pochi semplici passaggi grazie alla chiave inglese in dotazione e alle viti di ricambio.