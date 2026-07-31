NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
Le lame di taglio di ricambio per il rasaerba robotizzato assicurano un taglio dell'erba nitidissimo. Le lame sono completamente affilate e temprate su entrambi i lati per una maggiore durata.
Il set di lame di ricambio contiene sei lame di taglio per il taglio dell'erba affilatissimo con il rasaerba robotizzato. La durata può essere prolungata ruotando le lame di 180 ° sulla vite di fissaggio. Inoltre, le lame di ricambio sono completamente affilate e temprate su entrambi i lati, garantendo una maggiore durata. La sostituzione delle lame è molto semplice e richiede solo pochi semplici passaggi grazie alla chiave inglese in dotazione e alle viti di ricambio.
Caratteristiche e vantaggi
Lame affilate su entrambi i lati
- Per tagliare l'erba come un rasoio.
- Le lame rimangono affilate due volte più a lungo.
Lame interamente affilate e temprate
- Le lame temperate hanno una maggiore durata e non richiedono una frequente sostiituzione.
- Il tempo di funzionamento viene raddoppiato ruotando le lame di 180° sulla vite di fissaggio.
Set incl. sei lame da taglio, una chiave aperta per allentare le viti di fissaggio e viti di ricambio
- Sostituzione semplice della lama in pochi passaggi.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|70 x 20 x 1
Aree di applicazione
- Prato