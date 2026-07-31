NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

Con il set di riparazione del cavo perimetrale per il rasaerba robotizzato Kärcher, le rotture del cavo possono essere riparate in modo affidabile e il cavo perimetrale può essere collegato ed esteso secondo necessità.

Il set di riparazione del cavo perimetrale contiene sei connettori per cavi di alta qualità e una prolunga per cavi corti. Può essere utilizzato per estendere la lunghezza del cavo perimetrale secondo necessità. Può anche essere utilizzato per riparare rapidamente e semplicemente le rotture nel filo.

Caratteristiche e vantaggi
Kit di riparazione per filo di confine difettoso, inclusi sei connettori per filo e un pezzo di filo di ricambio
Il filo di confine può essere esteso in modo affidabile
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 6
lunghezza del cavo (cm) 30
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 25 x 23 x 17
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Prato