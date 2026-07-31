NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
Con il set di riparazione del cavo perimetrale per il rasaerba robotizzato Kärcher, le rotture del cavo possono essere riparate in modo affidabile e il cavo perimetrale può essere collegato ed esteso secondo necessità.
Il set di riparazione del cavo perimetrale contiene sei connettori per cavi di alta qualità e una prolunga per cavi corti. Può essere utilizzato per estendere la lunghezza del cavo perimetrale secondo necessità. Può anche essere utilizzato per riparare rapidamente e semplicemente le rotture nel filo.
Caratteristiche e vantaggi
Kit di riparazione per filo di confine difettoso, inclusi sei connettori per filo e un pezzo di filo di ricambio
Il filo di confine può essere esteso in modo affidabile
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|6
|lunghezza del cavo (cm)
|30
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|25 x 23 x 17
Aree di applicazione
- Prato