Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00
Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Questo kit ugelli migliora le prestazioni dell'accessorio di sabbiatura Kärcher. Composto da ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4