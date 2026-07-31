Pad in melamina, Grigio/bianco, 356 mm, 2 Pezzo(i)

Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.

Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm. Progettato appositamente per l'uso con i nostri lavasciuga B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a spazzola D 65. I cuscinetti in melamina sono ideali per la pulizia accurata, delicata ma economica di tutte le superfici strutturate e microporose, come piastrelle in gres fine, pietra naturale e pietra artificiale.

Specifiche

Dati tecnici

Colore Grigio/bianco
Diametro (mm) 356
Quantità (Pezzo(i)) 2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
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