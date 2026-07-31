Pad in melamina, Grigio/bianco, 356 mm, 2 Pezzo(i)
Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.
Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm. Progettato appositamente per l'uso con i nostri lavasciuga B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a spazzola D 65. I cuscinetti in melamina sono ideali per la pulizia accurata, delicata ma economica di tutte le superfici strutturate e microporose, come piastrelle in gres fine, pietra naturale e pietra artificiale.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Grigio/bianco
|Diametro (mm)
|356
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6