Il set di 2 panni per la pulizia dei pavimenti Universal large EasyFix, altamente assorbenti e resistenti, si adatta perfettamente al modello SC 1 Upright. Il tessuto con una speciale struttura ad anello garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati eccellenti e igienicamente puliti negli angoli e nei bordi. Grazie al sistema a strappo, i panni per la pulizia dei pavimenti possono essere agganciati facilmente e rapidamente alla bocchetta EasyFix del SC 1 Upright. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente posizionato e non può scivolare. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso senza entrare in contatto con lo sporco: per farlo, è sufficiente premere sulla linguetta del panno e tirare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.