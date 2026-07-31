Panni fondo microfibra EasyFix (2-er Set
Due panni universali di alta qualità per SC 1 Upright. Risultati di pulizia perfetti e cambio del panno senza alcun contatto con lo sporco.
Il set di 2 panni per la pulizia dei pavimenti Universal large EasyFix, altamente assorbenti e resistenti, si adatta perfettamente al modello SC 1 Upright. Il tessuto con una speciale struttura ad anello garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati eccellenti e igienicamente puliti negli angoli e nei bordi. Grazie al sistema a strappo, i panni per la pulizia dei pavimenti possono essere agganciati facilmente e rapidamente alla bocchetta EasyFix del SC 1 Upright. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente posizionato e non può scivolare. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso senza entrare in contatto con lo sporco: per farlo, è sufficiente premere sulla linguetta del panno e tirare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premiumLa speciale struttura ad anello del tessuto garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco e risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure sigillate. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loopPanno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso. Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimentoNessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta. Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 140 x 10
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle