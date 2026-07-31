Appositamente progettata per un utilizzo sicuro e confortevole con i sistemi di pulizia con ghiaccio secco di Kärcher: la pistola a getto compatta ed ergonomica con cavo di controllo non solo sta perfettamente nella mano, ma ha anche un sistema di bloccaggio per il grilletto, che impedisce efficacemente l'avvio accidentale . Anche l'attivazione del ghiaccio secco tramite un interruttore ON/OFF è molto intuitiva e di facile realizzazione. Il set completo comprende anche un sistema di cambio rapido degli ugelli, una luce per ugelli e un tubo di spruzzatura robusto e durevole da 5 metri.