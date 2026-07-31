Pistola a spruzzo solo per ricambio
Pistola a spruzzo robusta e durevole per l'uso nell'industria alimentare e nell'industria. Perdita di pressione molto bassa - anche con volumi d'acqua fino a 2500 l/h.
Grazie ai materiali per alimenti e resistenti all'acqua di mare è ideale per l'uso professionale nell'industria alimentare e nell'industria. La pistola a spruzzo di alta gamma garantisce una perdita di pressione estremamente bassa - anche con volumi d'acqua molto elevati fino a 2500 litri all'ora. Molto robusta e durevole, con i nuovi attacchi EASY!Lock, innovativi, che fanno risparmiare tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9