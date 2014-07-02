Portaugello a sfera

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico)

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
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