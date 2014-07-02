Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.

Prolunga da 5m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.

Prolunga da 5m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,3
Macchine compatibili
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