Prolunga ugello angolare compl. L2P
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di cambio rapido
- Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Ugello in plastica
- Si evitano danni alle superfici delicate nel caso in cui l'ugello tocchi accidentalmente la superficie.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|118 x 20 x 20
Aree di applicazione
- Per la pulizia di apparecchiature di produzione, come utensili per stampaggio a iniezione, sistemi di trasporto e sistemi di movimentazione, ecc.
- Ideale per la pulizia in ambienti industriali, ad esempio per la pulizia degli impianti produttivi
- Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta