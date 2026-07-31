Protezione antispruzzi
La protezione antispruzzo trasparente per Mobile Outdoor Cleaner protegge gli utenti e l'ambiente circostante dagli spruzzi d'acqua ed è facile da riporre ripiegando (in quattro passaggi).
È una bella sensazione vedere le goccioline d'acqua gocciolare dalla bicicletta appena lavata e tutto risplende di nuovo come nuovo. È meno buono quando ti bagni durante la pulizia. Per evitare ciò, è disponibile un affidabile paraspruzzi per l'eccezionale Mobile Outdoor Cleaner OC 3 e tutti i modelli successivi per proteggere specificamente l'utente e l'ambiente circostante da una doccia indesiderata. Per garantire un migliore orientamento durante la pulizia, la sua superficie è trasparente. Può essere collegato rapidamente e semplicemente con la pistola a spruzzo ed è anche possibile collegarlo all'ugello piatto o dettagliato esistente. Dopo l'uso, il paraspruzzi flessibile scompare in quanto può essere ripiegato insieme in quattro passaggi nella scatola degli accessori, ad esempio, in modo da essere riposto in ordine. Questa protezione antispruzzo non è compatibile con le idropulitrici di classe da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Paraspruzzi
- Protegge in modo affidabile l'utente e l'ambiente circostante dagli spruzzi d'acqua.
Materiale trasparente
- Migliore guida durante la pulizia.
Due cinghie
- Garantisce un collegamento semplice del paraspruzzi e della pistola
Può essere ripiegato in quattro passi
- Può essere facilmente riposto nella scatola degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|136 x 100 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Passeggini
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Stivali e scarponcini
- Giocattoli e carretti
- Rete per zanzare