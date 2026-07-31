È una bella sensazione vedere le goccioline d'acqua gocciolare dalla bicicletta appena lavata e tutto risplende di nuovo come nuovo. È meno buono quando ti bagni durante la pulizia. Per evitare ciò, è disponibile un affidabile paraspruzzi per l'eccezionale Mobile Outdoor Cleaner OC 3 e tutti i modelli successivi per proteggere specificamente l'utente e l'ambiente circostante da una doccia indesiderata. Per garantire un migliore orientamento durante la pulizia, la sua superficie è trasparente. Può essere collegato rapidamente e semplicemente con la pistola a spruzzo ed è anche possibile collegarlo all'ugello piatto o dettagliato esistente. Dopo l'uso, il paraspruzzi flessibile scompare in quanto può essere ripiegato insieme in quattro passaggi nella scatola degli accessori, ad esempio, in modo da essere riposto in ordine. Questa protezione antispruzzo non è compatibile con le idropulitrici di classe da K 2 a K 7.