Protezione antispruzzi completo

Paraspruzzi con fissaggio a velcro per spazzola a rullo rotante. Vista chiara della spazzola grazie alla pellicola trasparente, con protezione contro gli spruzzi.

Il paraspruzzi è molto facile da montare direttamente sull'azionamento della spazzola a rullo rotante ed è dotato di una pellicola trasparente che garantisce una visuale libera della spazzola di pulizia in ogni momento durante il lavoro ed è facile da sostituire con il fissaggio con velcro. Mentre l'utente rimane asciutto durante la pulizia della facciata, il paraspruzzi assicura anche migliori risultati di pulizia, poiché l'acqua scorre via dalla facciata e le particelle di sporco vengono automaticamente risciacquate via.

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) 40
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di facciate e pannelli solari