Pulitore per barili BC 14/12 C

Il pulitore per botti BC 14/12 è un'unità a spruzzo per la pulizia interna di contenitori e botti, in particolare di botti di rovere con capacità compresa tra 225 e 600 litri.

Con il nostro pulitore per botti BC 14/12, pulire le botti è più semplice ed economico che mai. Non è necessario un lungo spostamento, il pulitore per fusti viene invece inserito direttamente nel fusto o nel contenitore e la pulizia può iniziare immediatamente. Dopo la pulizia, è sufficiente un semplice movimento della mano per commutare immediatamente l'unità dalla modalità di pulizia ad alta pressione alla modalità di aspirazione e rendere così il fusto o il contenitore nuovamente pronto per l'uso. Questo processo è così convincente che l'Istituto statale per l'insegnamento e la ricerca sulla viticoltura e la frutticoltura di Weinsberg utilizza il nostro pulitore per botti anche a scopo didattico e per la pulizia delle botti di barrique.

Specifiche

Dati tecnici

Guidare Elettrico
Nr. bocchette (Pezzo(i)) 2
Resa (l/h) 1400
Velocità (rpm) 62
Lunghezza di carico (mm) 315 - 900
Voltaggio (V) 115 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Apertura del serbatoio (mm) min. 40
Temperatura (°C) max. 80
Peso (kg) 4,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1170