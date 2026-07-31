Pulitore per barili BC 14/12 C
Il pulitore per botti BC 14/12 è un'unità a spruzzo per la pulizia interna di contenitori e botti, in particolare di botti di rovere con capacità compresa tra 225 e 600 litri.
Con il nostro pulitore per botti BC 14/12, pulire le botti è più semplice ed economico che mai. Non è necessario un lungo spostamento, il pulitore per fusti viene invece inserito direttamente nel fusto o nel contenitore e la pulizia può iniziare immediatamente. Dopo la pulizia, è sufficiente un semplice movimento della mano per commutare immediatamente l'unità dalla modalità di pulizia ad alta pressione alla modalità di aspirazione e rendere così il fusto o il contenitore nuovamente pronto per l'uso. Questo processo è così convincente che l'Istituto statale per l'insegnamento e la ricerca sulla viticoltura e la frutticoltura di Weinsberg utilizza il nostro pulitore per botti anche a scopo didattico e per la pulizia delle botti di barrique.
Specifiche
Dati tecnici
|Guidare
|Elettrico
|Nr. bocchette (Pezzo(i))
|2
|Resa (l/h)
|1400
|Velocità (rpm)
|62
|Lunghezza di carico (mm)
|315 - 900
|Voltaggio (V)
|115 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Apertura del serbatoio (mm)
|min. 40
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Peso (kg)
|4,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1170
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
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