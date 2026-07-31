Con il nostro pulitore per botti BC 14/12, pulire le botti è più semplice ed economico che mai. Non è necessario un lungo spostamento, il pulitore per fusti viene invece inserito direttamente nel fusto o nel contenitore e la pulizia può iniziare immediatamente. Dopo la pulizia, è sufficiente un semplice movimento della mano per commutare immediatamente l'unità dalla modalità di pulizia ad alta pressione alla modalità di aspirazione e rendere così il fusto o il contenitore nuovamente pronto per l'uso. Questo processo è così convincente che l'Istituto statale per l'insegnamento e la ricerca sulla viticoltura e la frutticoltura di Weinsberg utilizza il nostro pulitore per botti anche a scopo didattico e per la pulizia delle botti di barrique.