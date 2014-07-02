Sacchetti filtranti in pile, 300 Pezzo(i), 300 Pezzo(i), CV 30, CV 38, CV 48
Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere a secco Kärcher. Contenuto: confezione da 300.
Sacchetto vello, 3 strati, resistente allo strappo, classe polveri M / Confezione grande consumo
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|300
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|12,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|13,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|715 x 595 x 440