Sacchetti filtranti in pile, 300 Pezzo(i), 300 Pezzo(i), CV 30, CV 38, CV 48

Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere a secco Kärcher. Contenuto: confezione da 300.

Sacchetto vello, 3 strati, resistente allo strappo, classe polveri M / Confezione grande consumo

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 300
Colore Bianco
Peso (kg) 12,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 13,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 715 x 595 x 440
Macchine compatibili
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