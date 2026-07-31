Quando devi essere veloce, il set di panni usa e getta EasyFix Mini con 15 panni monouso innovativi realizzati con materiale assorbente di alta qualità garantisce che un panno nuovo sia sempre pronto per l'ugello EasyFix Mini. Grazie all'ottimale allentamento dello sporco e all'elevata presa dello sporco, il panno monouso garantisce risultati di pulizia accurati e igienici su tutte le superfici dure, anche negli angoli e attorno ai bordi. Utilizzando il sistema a strappo, può essere fissato in modo rapido e semplice all'ugello EasyFix Mini per il pulitore a vapore. Basta premere l'ugello per pavimenti EasyFix Mini sul lato del panno con strisce a strappo gialle ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno può essere facilmente smaltito con i rifiuti domestici. Il panno usa e getta ti allevia dallo sforzo faticoso e che richiede tempo di lavare i panni sporchi.