SC Disposable Cloth EasyFix Mini
Set di 15 panni usa e getta per l'ugello per pavimenti EasyFix Mini per una pulizia rapida e igienica delle superfici dure. Le strisce gialle a strappo consentono di fissare facilmente il tessuto.
Quando devi essere veloce, il set di panni usa e getta EasyFix Mini con 15 panni monouso innovativi realizzati con materiale assorbente di alta qualità garantisce che un panno nuovo sia sempre pronto per l'ugello EasyFix Mini. Grazie all'ottimale allentamento dello sporco e all'elevata presa dello sporco, il panno monouso garantisce risultati di pulizia accurati e igienici su tutte le superfici dure, anche negli angoli e attorno ai bordi. Utilizzando il sistema a strappo, può essere fissato in modo rapido e semplice all'ugello EasyFix Mini per il pulitore a vapore. Basta premere l'ugello per pavimenti EasyFix Mini sul lato del panno con strisce a strappo gialle ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno può essere facilmente smaltito con i rifiuti domestici. Il panno usa e getta ti allevia dallo sforzo faticoso e che richiede tempo di lavare i panni sporchi.
Caratteristiche e vantaggi
Tieni sempre a portata di mano un panno pulito
Semplice e igienico senza la necessità di lavare nulla
Comodo sistema hook-and-loop
Il panno monouso copre tutti i lati dell'ugello del pavimento
Materiale di alta qualità e ultra assorbente
Particolarmente adatto per piccoli spazi e aree difficili da raggiungere
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|270 x 118 x 3
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle
- Aree difficili da raggiungere.