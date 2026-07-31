Nessun allacciamento all'acqua? Nessun problema! Il carrello dell'acqua WT da 12 litri assicura che l'acqua sia sempre disponibile ovunque sia necessario pulire: nel parcheggio del bosco dopo un'escursione in mountain bike o semplicemente per pulire in casa senza doversi allacciare alla rete idrica. Il design del carrello, dotato di grandi ruote e manico telescopico estensibile, rende il serbatoio dell'acqua il complemento perfetto per l'idropulitrice a batteria OC 6-18, disponibile separatamente. La base portatile del carrello dell'acqua consente di spostarsi da A a B in modo comodo ed ergonomico. Il serbatoio dell'acqua può essere riempito a casa e poi trasportato in auto. Non c'è bisogno di preoccuparsi delle perdite grazie al tappo a vite.