Set di 3 bobine di ricambio per regolabordi a batteria LTR 36 Battery

Una catena a spirale di ricambio per il regolabordi a batteria, per assicurare sempre il perfetto funzionamento della macchina anche nelle parti del giardino difficili da raggiungere

Il regolabordi a batteria è l'ideale anche quando ci sono muri o altri impedimenti mentre si cura il giardino, in quanto la sua bobina con il cappuccio evita il loro danneggiamento. Per una pulizia precisa e un taglio netto di erba e erbacce.

Caratteristiche e vantaggi
Cavo a spirale
  • Preciso, silenzioso e affidabile - tutto questo è garantito dal cavo a spirale
Alimentazione automatica del cavo
  • La linea di taglio è sempre automaticamente aggiustata, così da mantenere sempre la lunghezza di taglio adatta
La bobina può essere sostituita senza l'utilizzo di attrezzatura
  • Pochi movimenti manuali rendono possibile la sostituzione della bobina senza attrezzi
Uso flessibile
  • La linea di taglio robusta permettere di raggiungere senza sforzo anche le parti del giardino più difficili
Pratico set da 3 pezzi
  • Le tre bobine incluse permettono un lavoro continuativo.
Specifiche

Dati tecnici

Spessore della linea (mm) 2
Lunghezza del filo per bobina (m) 3,4
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 55 x 55 x 24
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi del prato