Set di 3 bobine di ricambio per regolabordi a batteria LTR18 Battery
La bobina con una linea di taglio attorcigliata garantisce risultati accurati in luoghi che sono difficili da raggiungere. È adatto a tutti i tagliaerba da 18 V Kärcher a batteria.
Ci sono angoli inospitali in ogni giardino, dove è difficile arrivare con un tosaerba. Per lavorare in angoli così angusti è necessario un dispositivo piccolo, flessibile e potente: un regolabordi Kärcher! Il tosaerba include un filo di taglio, che viene costantemente riadattato alla bobina tramite l'alimentazione automatica del cavo. In questo modo, la lunghezza della linea di taglio è perfetta in ogni fase del taglio e sono garantiti risultati sempre accurati. Se la linea di rifinitura è usurata, è possibile sostituire il filo di taglio grazie ad una nuova bobina, con poco sforzo e senza la necessità di alcun attrezzo. E l'operazione continua, fino all'ultimo filo d'erba sulla striscia.
Caratteristiche e vantaggi
Cavo a spirale
- Preciso, silenzioso e affidabile - tutto questo è garantito dal cavo a spirale
Alimentazione automatica del cavo
- La linea di taglio è sempre automaticamente aggiustata, così da mantenere sempre la lunghezza di taglio adatta
La bobina può essere sostituita senza l'utilizzo di attrezzatura
- Pochi movimenti manuali rendono possibile la sostituzione della bobina senza attrezzi
Uso flessibile
- La linea di taglio robusta permettere di raggiungere senza sforzo anche le parti del giardino più difficili
Pratico set da 3 pezzi
- Le tre bobine incluse permettono un lavoro continuativo.
Specifiche
Dati tecnici
|Spessore della linea (mm)
|1,6
|Lunghezza del filo per bobina (m)
|3,6
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|55 x 55 x 24
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato