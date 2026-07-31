Ci sono angoli inospitali in ogni giardino, dove è difficile arrivare con un tosaerba. Per lavorare in angoli così angusti è necessario un dispositivo piccolo, flessibile e potente: un regolabordi Kärcher! Il tosaerba include un filo di taglio, che viene costantemente riadattato alla bobina tramite l'alimentazione automatica del cavo. In questo modo, la lunghezza della linea di taglio è perfetta in ogni fase del taglio e sono garantiti risultati sempre accurati. Se la linea di rifinitura è usurata, è possibile sostituire il filo di taglio grazie ad una nuova bobina, con poco sforzo e senza la necessità di alcun attrezzo. E l'operazione continua, fino all'ultimo filo d'erba sulla striscia.