Set di 3 bobine di ricambio per regolabordi a batteria LTR18 Battery

La bobina con una linea di taglio attorcigliata garantisce risultati accurati in luoghi che sono difficili da raggiungere. È adatto a tutti i tagliaerba da 18 V Kärcher a batteria.

Ci sono angoli inospitali in ogni giardino, dove è difficile arrivare con un tosaerba. Per lavorare in angoli così angusti è necessario un dispositivo piccolo, flessibile e potente: un regolabordi Kärcher! Il tosaerba include un filo di taglio, che viene costantemente riadattato alla bobina tramite l'alimentazione automatica del cavo. In questo modo, la lunghezza della linea di taglio è perfetta in ogni fase del taglio e sono garantiti risultati sempre accurati. Se la linea di rifinitura è usurata, è possibile sostituire il filo di taglio grazie ad una nuova bobina, con poco sforzo e senza la necessità di alcun attrezzo. E l'operazione continua, fino all'ultimo filo d'erba sulla striscia.

Caratteristiche e vantaggi
Cavo a spirale
  • Preciso, silenzioso e affidabile - tutto questo è garantito dal cavo a spirale
Alimentazione automatica del cavo
  • La linea di taglio è sempre automaticamente aggiustata, così da mantenere sempre la lunghezza di taglio adatta
La bobina può essere sostituita senza l'utilizzo di attrezzatura
  • Pochi movimenti manuali rendono possibile la sostituzione della bobina senza attrezzi
Uso flessibile
  • La linea di taglio robusta permettere di raggiungere senza sforzo anche le parti del giardino più difficili
Pratico set da 3 pezzi
  • Le tre bobine incluse permettono un lavoro continuativo.
Specifiche

Dati tecnici

Spessore della linea (mm) 1,6
Lunghezza del filo per bobina (m) 3,6
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 55 x 55 x 24
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi del prato