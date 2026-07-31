I panni in microfibra inclusi nel set consentono all'ugello di sciogliere e raccogliere efficacemente lo sporco ostinato in bagno e in cucina. Anche le incrostrazioni sui piani di cottura possono essere rimosse senza fatica. Il comodo e affidabile design a strappo fissa saldamente il panno alla bocchetta manuale e consente di sostituirlo rapidamente senza che si venga a contatto con lo sporco.