Set di panni per bocchetta flessibile

I panni sono realizzati in microfibra premium, per raccogliere ancora più sporco. Il sistema di aggancio e sgancio consente di cambiare il panno senza entrare in contatto con lo sporco.

I panni in microfibra inclusi nel set consentono all'ugello di sciogliere e raccogliere efficacemente lo sporco ostinato in bagno e in cucina. Anche le incrostrazioni sui piani di cottura possono essere rimosse senza fatica. Il comodo e affidabile design a strappo fissa saldamente il panno alla bocchetta manuale e consente di sostituirlo rapidamente senza che si venga a contatto con lo sporco.

Caratteristiche e vantaggi
Set di panni per bocchetta flessibile: panno in microfibra di alta qualità
panno in microfibra di alta qualità
La speciale struttura ad anello del panno garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco e risultati di pulizia accurati. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Set di panni per bocchetta flessibile: Comodo sistema hook-and-loop
Comodo sistema hook-and-loop
Il panno si aggancia all'ugello manuale semplicemente applicando pressione. Il panno non scivola durante la pulizia.
Set di panni per bocchetta flessibile: Cinghia in tessuto
Cinghia in tessuto
Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione dei panni: è sufficiente tenere il panno per la cinghia e tirare l'ugello manuale verso l'alto.
Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 170 x 65 x 10
Aree di applicazione
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Box doccia / vasca
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Piani cottura
  • Forno
  • Cappe di aspirazione