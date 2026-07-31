Set di panni per bocchetta flessibile
I panni sono realizzati in microfibra premium, per raccogliere ancora più sporco. Il sistema di aggancio e sgancio consente di cambiare il panno senza entrare in contatto con lo sporco.
I panni in microfibra inclusi nel set consentono all'ugello di sciogliere e raccogliere efficacemente lo sporco ostinato in bagno e in cucina. Anche le incrostrazioni sui piani di cottura possono essere rimosse senza fatica. Il comodo e affidabile design a strappo fissa saldamente il panno alla bocchetta manuale e consente di sostituirlo rapidamente senza che si venga a contatto con lo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
panno in microfibra di alta qualitàLa speciale struttura ad anello del panno garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco e risultati di pulizia accurati. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loopIl panno si aggancia all'ugello manuale semplicemente applicando pressione. Il panno non scivola durante la pulizia.
Cinghia in tessutoNessun contatto con lo sporco durante la sostituzione dei panni: è sufficiente tenere il panno per la cinghia e tirare l'ugello manuale verso l'alto.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|170 x 65 x 10
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Piani cottura
- Forno
- Cappe di aspirazione