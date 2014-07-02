Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,5
Accessori
Detergenti