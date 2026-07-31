Set filtri AF 20
Prestazioni elevate, grande efficienza: il kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 comprende materiale filtrante H13 e ha un elemento di carbone attivo.
Il kit filtro H13 con un'elevata percentuale di carbone attivo con rivestimento antibatterico rimuove in modo affidabile un gran numero di sostanze nocive nell'aria con un grado di separazione del 99,95% per un diametro delle particelle di 0,3 µm. Il filtro intrappola polvere, polvere fine, particelle, aerosol, agenti patogeni e persino virus. Inoltre, il rivestimento antibatterico del materiale filtrante elimina germi e batteri ed è completato da uno strato di carbone attivo che filtra dall'aria odori, vapori chimici, COV (composti organici volatili) e altre sostanze nocive.
Caratteristiche e vantaggi
Filtrazione H13
- Filtro H13 per la rimozione affidabile di agenti patogeni e aerosol.
- Efficienza del filtro del 99,95%.
Elemento di carbone attivo
- Per l'incollaggio di odori e vapori chimici.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata d'aria (m³/h)
|max. 220
|Confezione da (Pezzo(i))
|2
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|258 x 151 x 59
Videos
Aree di applicazione
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni