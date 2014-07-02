Set Inno Foam
Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%
Inno foam kit with detergent injector - the innovative high-pressure foam system for use with mobile and stationary HD and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection. Double lance with foam nozzle and high-pressure jet for rinsing. The high-pressure detergent injector features a precise dosing valve (0-5%). Nozzle kits must be ordered separately.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,3