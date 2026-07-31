Set lame per RCX
Le lame di ricambio per il rasaerba robot RCX garantiscono un taglio dell'erba netto e preciso. Le lame vanno sostituite regolarmente per garantire una qualità del taglio costante ed elevata
Le lame del robot rasaerba devono essere sostituite ogni uno o due mesi per garantire un taglio efficiente e un prato sano. Le lame sono affilate e temprate su entrambi i lati, garantendo una maggiore durata. Il set è composto da 12 lame di ricambio e 12 viti facilmente sostituibili a mano, per consentire una facile sostituzione delle lame.
Caratteristiche e vantaggi
Lame affilate su entrambi i lati
- Per tagliare l'erba come un rasoio.
- Ruotando il tosaerba alternativamente in entrambe le direzioni, le lame vengono sottoposte a sollecitazioni su entrambi i lati e rimangono affilate il doppio del tempo.
Sostituzione rapida
- Sostituzione semplice della lama in pochi passaggi.
- Per sostituire la lama bastano un cacciavite e dei guanti resistenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|12
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|36 x 18 x 1