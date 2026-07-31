Le lame del robot rasaerba devono essere sostituite ogni uno o due mesi per garantire un taglio efficiente e un prato sano. Le lame sono affilate e temprate su entrambi i lati, garantendo una maggiore durata. Il set è composto da 12 lame di ricambio e 12 viti facilmente sostituibili a mano, per consentire una facile sostituzione delle lame.