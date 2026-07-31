Set panni in microfibra Microfibre cloths

1 panno pavimenti ed un rivestimento in microfibra per una raccolta ancora migliore dello sporco.

Il set di panni in microfibra contiene 1 panno per pavimenti e 1 copertura in microfibra di alta qualità per utensili manuali. Per una migliore raccolta e rimozione dello sporco. Panno per pavimenti adatto all'uso con la spazzola per pavimenti standard e grande per pulitori a vapore Kärcher. Posizionare il coperchio sullo strumento manuale per pulirlo. Per la pulizia di tutti i pavimenti in piastrelle, pietra naturale, linoleum e PVC.

Caratteristiche e vantaggi
Per panni in microfibra
  • Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Foderina in microfibra per bocchetta manuale
  • Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 125 x 45
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Pavimenti e piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Piani cottura
  • Cappe di aspirazione
  • Frigorifero (interno / esterno)
  • Pavimenti duri
  • Cucine