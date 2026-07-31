Il set di panni in microfibra contiene 1 panno per pavimenti e 1 copertura in microfibra di alta qualità per utensili manuali. Per una migliore raccolta e rimozione dello sporco. Panno per pavimenti adatto all'uso con la spazzola per pavimenti standard e grande per pulitori a vapore Kärcher. Posizionare il coperchio sullo strumento manuale per pulirlo. Per la pulizia di tutti i pavimenti in piastrelle, pietra naturale, linoleum e PVC.