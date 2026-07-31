Set panni in microfibra Microfibre cloths
1 panno pavimenti ed un rivestimento in microfibra per una raccolta ancora migliore dello sporco.
Il set di panni in microfibra contiene 1 panno per pavimenti e 1 copertura in microfibra di alta qualità per utensili manuali. Per una migliore raccolta e rimozione dello sporco. Panno per pavimenti adatto all'uso con la spazzola per pavimenti standard e grande per pulitori a vapore Kärcher. Posizionare il coperchio sullo strumento manuale per pulirlo. Per la pulizia di tutti i pavimenti in piastrelle, pietra naturale, linoleum e PVC.
Caratteristiche e vantaggi
Per panni in microfibra
- Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Foderina in microfibra per bocchetta manuale
- Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 125 x 45
Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Pavimenti e piastrelle
- Box doccia / vasca
- Piani cottura
- Cappe di aspirazione
- Frigorifero (interno / esterno)
- Pavimenti duri
- Cucine