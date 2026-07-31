Il set di panni per la pulizia contiene 5 paia (10 pezzi) di panni in microfibra per il robot lavavetri RCW 2. Sono appositamente progettati per pulire in modo affidabile finestre, specchi e tutte le superfici dure e lisce della casa. Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i panni rimuovono in modo affidabile lo sporco leggero e assorbono grandi quantità di acqua e sporco. I panni possono essere facilmente infilati sui dischi rotanti del robot, grazie all'elastico. Sono saldamente in posizione e non scivolano durante il processo di pulizia. I panni per la pulizia possono essere utilizzati su entrambi i lati e sono lavabili in lavatrice fino a 40 °C senza ammorbidente.