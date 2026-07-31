Set Panni RCW 2
Il set di panni in microfibra di alta qualità per il robot lavavetri RCW 2 garantisce risultati di pulizia ottimali durante la cura di finestre e superfici in vetro.
Il set di panni per la pulizia contiene 5 paia (10 pezzi) di panni in microfibra per il robot lavavetri RCW 2. Sono appositamente progettati per pulire in modo affidabile finestre, specchi e tutte le superfici dure e lisce della casa. Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i panni rimuovono in modo affidabile lo sporco leggero e assorbono grandi quantità di acqua e sporco. I panni possono essere facilmente infilati sui dischi rotanti del robot, grazie all'elastico. Sono saldamente in posizione e non scivolano durante il processo di pulizia. I panni per la pulizia possono essere utilizzati su entrambi i lati e sono lavabili in lavatrice fino a 40 °C senza ammorbidente.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
- Il panno rimuove lo sporco e lo trattiene
- Può essere lavato in lavatrice fino a 40 °C.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Coppia)
|5
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 60 x 60
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi