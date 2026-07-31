Set Panni RCW 2

Il set di panni in microfibra di alta qualità per il robot lavavetri RCW 2 garantisce risultati di pulizia ottimali durante la cura di finestre e superfici in vetro.

Il set di panni per la pulizia contiene 5 paia (10 pezzi) di panni in microfibra per il robot lavavetri RCW 2. Sono appositamente progettati per pulire in modo affidabile finestre, specchi e tutte le superfici dure e lisce della casa. Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i panni rimuovono in modo affidabile lo sporco leggero e assorbono grandi quantità di acqua e sporco. I panni possono essere facilmente infilati sui dischi rotanti del robot, grazie all'elastico. Sono saldamente in posizione e non scivolano durante il processo di pulizia. I panni per la pulizia possono essere utilizzati su entrambi i lati e sono lavabili in lavatrice fino a 40 °C senza ammorbidente.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
  • Il panno rimuove lo sporco e lo trattiene
  • Può essere lavato in lavatrice fino a 40 °C.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Coppia) 5
Composizione della fibra tessile 80% poliestere, 20% poliammide
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 300 x 60 x 60
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi