Il set di panni per la pulizia contiene 5 panni in microfibra appositamente progettati per il robot lavavetri RCW 4. Sono ideali per la pulizia a fondo di finestre, specchi e tutte le altre superfici dure e lisce. Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i panni assorbono in modo affidabile grandi quantità di acqua e sporco ostinato, rimuovendo senza sforzo anche le impurità più leggere. La chiusura a strappo rende i panni particolarmente facili da applicare e sostituire. Possono essere utilizzati su entrambi i lati e sono lavabili in lavatrice fino a 40 °C senza ammorbidente.