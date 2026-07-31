Set panni RCW 4
Per risultati di pulizia ottimali: il set di panni in microfibra di alta qualità per la pulizia ordinaria di finestre e superfici in vetro con il robot lavavetri RCW 4.
Il set di panni per la pulizia contiene 5 panni in microfibra appositamente progettati per il robot lavavetri RCW 4. Sono ideali per la pulizia a fondo di finestre, specchi e tutte le altre superfici dure e lisce. Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i panni assorbono in modo affidabile grandi quantità di acqua e sporco ostinato, rimuovendo senza sforzo anche le impurità più leggere. La chiusura a strappo rende i panni particolarmente facili da applicare e sostituire. Possono essere utilizzati su entrambi i lati e sono lavabili in lavatrice fino a 40 °C senza ammorbidente.
Caratteristiche e vantaggi
Panno per la pulizia con chiusura in velcro
- I panni in microfibra rimuovono lo sporco sulle superfici di vetro lisce.
- Fissaggio e rimozione semplici grazie all'attacco in velcro.
- Può essere lavato in lavatrice fino a 40 °C.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 60 x 60