Set spazzole

Set gruppo di spazzole di alta qualità per quando le setole della XXL crevice brush sono consumate. È sufficiente rimuovere la striscia di spazzola usurata e inserirne una nuova.

Una volta consumate, le setole di lunga durata della XXL crevice brush devono essere sostituite per continuare a ottenere risultati di pulizia perfetti. Per farlo, è sufficiente estrarre l'intera striscia di spazzole e sostituirla con una nuova. Questa opzione non solo consente di risparmiare denaro, ma è anche vantaggiosa per l'ambiente.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 156 x 18 x 25
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.