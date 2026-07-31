Set spazzole
Set gruppo di spazzole di alta qualità per quando le setole della XXL crevice brush sono consumate. È sufficiente rimuovere la striscia di spazzola usurata e inserirne una nuova.
Una volta consumate, le setole di lunga durata della XXL crevice brush devono essere sostituite per continuare a ottenere risultati di pulizia perfetti. Per farlo, è sufficiente estrarre l'intera striscia di spazzole e sostituirla con una nuova. Questa opzione non solo consente di risparmiare denaro, ma è anche vantaggiosa per l'ambiente.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|156 x 18 x 25
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.