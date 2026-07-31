Set ugelli
Kit di ugelli specifici per la macchina con ugello a getto bagnato e inserto per ugelli. Per una prestazione ottimale dell'unità a getto bagnato Kärcher. Solo in combinazione con l'unità a getto d'acqua 4.762-010/-022.
Questo kit di ugelli migliora le prestazioni dell'attrezzo di sabbiatura a umido Kärcher. Composto da ugello di sabbiatura a umido e inserto per ugelli. Solo in combinazione con l'attrezzo di sabbiatura a umido 4.762-010/-022.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4