Set ugelli

Kit di ugelli specifici per la macchina con ugello a getto bagnato e inserto per ugelli. Per una prestazione ottimale dell'unità a getto bagnato Kärcher. Solo in combinazione con l'unità a getto d'acqua 4.762-010/-022.

Questo kit di ugelli migliora le prestazioni dell'attrezzo di sabbiatura a umido Kärcher. Composto da ugello di sabbiatura a umido e inserto per ugelli. Solo in combinazione con l'attrezzo di sabbiatura a umido 4.762-010/-022.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Detergenti