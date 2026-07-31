Spazzola a rullo superfici in pietra PCL
Set di quattro spazzole a rullo per la pulizia rapida di piastrelle e lastre di pietra liscia a pori fini in aree esterne con il pulitore per patio PCL 6.
Il tuo partner perfetto per la pulizia del patio: il set di quattro spazzole a rullo è disponibile come accessorio per la PCL 6 ed è ideale per una pulizia accurata ma delicata di piastrelle e lastre in pietra liscia e a pori fini. Lo sporco come la vegetazione organica o il muschio viene rimosso senza sforzo. Le spazzole a rullo possono essere sostituite facilmente senza bisogno di attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia uniforme e accurata di piastrelle e lastre di pietra liscia e a pori fini in aree esterne
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Ottima resa superficiale e profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di piastrelle e lastre in pietra liscia e a pori fini
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 100 x 100
Aree di applicazione
- Muschio