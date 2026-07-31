Il tuo partner perfetto per la pulizia del patio: il set di quattro spazzole a rullo è disponibile come accessorio per la PCL 6 ed è ideale per una pulizia accurata ma delicata di piastrelle e lastre in pietra liscia e a pori fini. Lo sporco come la vegetazione organica o il muschio viene rimosso senza sforzo. Le spazzole a rullo possono essere sostituite facilmente senza bisogno di attrezzi.