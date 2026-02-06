Spazzola Intercambiabile Car&Bike per WB120
La spazzola in microfibra intercambiabile Car & Bike è perfetta per la pulizia di auto e moto. Da applicare come ricambio alla spazzola rotante WB 120.
L'innovativo accessorio realizzato in microfibra morbida, è fissato al disco della spazzola con una chiusura a velcro e può essere lavato separatamente in lavatrice fino a 60 ° C. L'accessorio intercambiabile Car & Bike per la spazzola rotante WB 120 è adatto per la pulizia particolarmente delicata di auto e moto. E' compatibile con il modello precedente WB 100.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativo accessorio in microfibra con chiusura a velcro
- Il primo accessorio di tessuto per una spazzola rotante a pressione sostituibile e lavabile
Pulizia particolarmente delicata
- Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Rimovibile e lavabile
- Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
Accessori opzionali
- Più versatilità per la spazzola rotante
Compatibilità
- Compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|75% poliestere, 25% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|153 x 153 x 39
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.