Spazzola Intercambiabile Car&Bike per WB120

La spazzola in microfibra intercambiabile Car & Bike è perfetta per la pulizia di auto e moto. Da applicare come ricambio alla spazzola rotante WB 120.

L'innovativo accessorio realizzato in microfibra morbida, è fissato al disco della spazzola con una chiusura a velcro e può essere lavato separatamente in lavatrice fino a 60 ° C. L'accessorio intercambiabile Car & Bike per la spazzola rotante WB 120 è adatto per la pulizia particolarmente delicata di auto e moto. E' compatibile con il modello precedente WB 100.

Caratteristiche e vantaggi
Innovativo accessorio in microfibra con chiusura a velcro
  • Il primo accessorio di tessuto per una spazzola rotante a pressione sostituibile e lavabile
Pulizia particolarmente delicata
  • Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Rimovibile e lavabile
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
Accessori opzionali
  • Più versatilità per la spazzola rotante
Compatibilità
  • Compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 75% poliestere, 25% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.