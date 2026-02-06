L'innovativo accessorio realizzato in microfibra morbida, è fissato al disco della spazzola con una chiusura a velcro e può essere lavato separatamente in lavatrice fino a 60 ° C. L'accessorio intercambiabile Car & Bike per la spazzola rotante WB 120 è adatto per la pulizia particolarmente delicata di auto e moto. E' compatibile con il modello precedente WB 100.