Spazzola lavaggio rotante
Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).
Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola di lavaggio rotante alimentata ad acqua
- Non è necessario alcun motore aggiuntivo per l'azionamento della spazzola.
- Stile di costruzione compatto e leggero.
Setole di nylon
- Le superfici sono protette.
Elevato potere pulente meccanico grazie alla rotazione
- Eccellenti prestazioni di pulizia.
- Minor tempo richiesto rispetto alle spazzole di lavaggio standard.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|1000 - 1300
|Materiale
|Nylon
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 200 x 100