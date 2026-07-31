Spazzola lavaggio rotante

Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).

Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 1000 - 1300
Materiale Setole naturali
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,2