Spazzola lavaggio rotante
Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).
Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|500 - 800
|Materiale
|Setole naturali
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1