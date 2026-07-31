Ci sono angoli inospitali in ogni giardino ovunque sia difficile andare con il tosaerba o un muro vicino o un arbusto sono in mezzo. Per lavorare in angoli così angusti e angusti è necessario un dispositivo piccolo, flessibile ma potente: un tosaerba di Kärcher. Il tosaerba include una linea di taglio attorcigliata, che viene costantemente riadattata alla bobina tramite l'alimentazione automatica del cavo. In questo modo c'è la lunghezza perfetta della linea di rifinitura in ogni passo e risultati di taglio accurati sono garantiti. Particolarmente piacevole è il fatto che il lavoro è molto silenzioso e la bobina può essere cambiata senza attrezzi con pochi movimenti della mano. E l'operazione continua, fino all'ultimo filo d'erba sulla striscia.