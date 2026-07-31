Spool LTR 18 Battery
La bobina con pratico cappuccio e cavo a spirale attorcigliato garantisce buoni risultati in luoghi di difficile accesso. È adatto a tutti i tagliaerba da 18 V Kärcher a batteria.
Ci sono angoli inospitali in ogni giardino ovunque sia difficile andare con il tosaerba o un muro vicino o un arbusto sono in mezzo. Per lavorare in angoli così angusti e angusti è necessario un dispositivo piccolo, flessibile ma potente: un tosaerba di Kärcher. Il tosaerba include una linea di taglio attorcigliata, che viene costantemente riadattata alla bobina tramite l'alimentazione automatica del cavo. In questo modo c'è la lunghezza perfetta della linea di rifinitura in ogni passo e risultati di taglio accurati sono garantiti. Particolarmente piacevole è il fatto che il lavoro è molto silenzioso e la bobina può essere cambiata senza attrezzi con pochi movimenti della mano. E l'operazione continua, fino all'ultimo filo d'erba sulla striscia.
Caratteristiche e vantaggi
Cavo a spirale
- Preciso, silenzioso e affidabile - tutto questo è garantito dal cavo a spirale
Alimentazione automatica del cavo
- Il cavo si riadatta automaticamente, rimanendo così della lunghezza sempre perfetta
La bobina può essere sostituita senza l'utilizzo di attrezzatura
- Pochi movimenti manuali rendono possibile la sostituzione della bobina senza attrezzi
Copertura della bobina
- Insieme alla bobina, il cappuccio appropriato è incluso nella confezione
Uso flessibile
- La linea di taglio robusta permettere di raggiungere senza sforzo anche le parti del giardino più difficili
Specifiche
Dati tecnici
|Spessore della linea (mm)
|1,6
|Lunghezza del filo per bobina (m)
|3,6
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|75 x 75 x 34
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato